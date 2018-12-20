İrem Derici’den çok konuşulacak parmak yorumu

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Geride bıraktığımız günlerde Tek Tabanca adlı şarkısını kliplendiren İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Klip dönemi yaptığı paylaşımlarla çekimlerin ne kadar zorlu geçtiğinin altını çizen Derici, yaptığı son paylaşımın altına gelen yoruma verdiği yanıtla da ne kadar kendisiyle barışık bir isim olduğunu gösterdi. İşte çektiği selfielerde parmaklarının tombul göründüğüne dair kendisi hakkında yapılan yorum ve şarkıcının verdiği o yanıt:

– Senin sosis parmakların yoktu, çubuk makarnaydı. Sanırım ters ışık oldu, öyle de olsun

– Yok yahu ben 43 kiloyken bile mumbar dolması gibiydi parmaklarım