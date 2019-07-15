İrem Derici’den eski sevgili sorusuna ilginç yanıt

Burada gittiği bir kuaförden çıkarken görüntülenen İrem Derici, karşısında gazetecileri görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Bir dönem verdiği kilolarla dikkat çeken Derici'nin son dönemde aldığı kilolar gözden kaçmadı.

Eskiye oranla çok iyi olduğunu söyleyen Derici, “Artık atlattım onları. Şimdi iyiyim. Bodrum'a gideceğim konser var” diye konuştu. Eski sevgilisi Lider Şahin ile Didem Soydan arasındaki ilişki hatırlatılan Derici, bu konu hakkında yorum yapmak istemedi.

Derici, “İkiliyi daha önce sizin tanıştırdığınız doğru mu?” şeklindeki soruya ise “Ocakta yemeğim var. Hadi görüşürüz” diyerek karşılık verdi. Eski sevgilisi hakkında konuşmak istemeyen şarkıcı, hızlı adımlarla evinin yolunu tuttu.