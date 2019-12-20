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İrem Derici’den flaş O Ses Türkiye yorumu
İrem Derici’den flaş O Ses Türkiye yorumu
Şarkıcı İrem Derici, bir hayranının "Sizi O Ses Türkiye'de jüri olarak görmek istiyoruz" yorumuna flaş bir cevap verdi.
Magazin 20 Aralık 2019 - 06:50

Başarılı şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. O paylaşımın altına bir hayranı, “Seni O Ses Türkiye'de jüri olarak görmek istiyoruz, sık sık ekranlarda olmalısın” yorumunu yaptı.

Bu yoruma cevap veren Derici, “Koltuklar dolu ayol, Seda Abla'mın kucağına mı oturayım?” diyerek, esprili cevap verdi.

2011 YILINDA PROGRAMA KATILMIŞTI

İrem Derici, 2011 yılında O Ses Türkiye’ye katılmıştı. 2011 yılında, O Ses Türkiye’ye katılan İrem Derici için tek dönen Hülya Avşar olmuştu. Derici’nin performansını beğenmeyen Mustafa Sandal, Murat Boz ve Hadise ise Avşar’ın kararıyla dalga geçmişlerdi.

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Son güncelleme: 07:01 - 20.12.2019
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