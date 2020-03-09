İrem Derici’den ‘geri zekalı’ çıkışı

Şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine 'Estetiği abarttın' şeklinde yorum yapan bir takipçisine ağzını bozdu. Dobra kimliği ve tepkileriyle öne çıkan Derici 'geri zekalı' dedi.

Derici, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü sahnede çekilen fotoğrafını yayınlayarak kutladı. İrem Derici, paylaşımına “Güçlü kadın olmayı ben seçmedim ki… Sürekli güçlü olmak zorunda bırakıldım. İşte bu yüzden şimdiki eyvallahsız tavrım kimseyi gücendirmesin! 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun!” notunu düştü.

Bir takipçisi Derici'nin paylaşımına “Fazla estetikten başka bir ünlüye benzemişsin he. Abarttın estetiği. Hani kendinle barışık, güçlü kadın imajı? Yerle yeksan…” yorumunu yaptı. İrem Derici ise takipçisinin o yorumuna “Ya ‘küfretti' oluyor sonra… 20 kilo aldım geri zekalı. Ondan değişti yüzüm” yanıtını verdi.