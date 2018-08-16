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İrem Derici’den Kaya Çilingiroğlu göndermesi
İrem Derici’den Kaya Çilingiroğlu göndermesi
Şarkıcı İrem Derici, klip çekimi sırasında çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından Kaya Çilingiroğlu'na gönderme yaparak paylaştı.
Magazin 16 Ağustos 2018 - 08:26

Son günlerde, aşk ve kariyer üzerine yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen İrem Derici, bir yandan da albümünde yer alan şarkıları kliplendirmek için koşturuyor. Derici bir klip çekimi sırasında elinde golf sopasıyla çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı ve yine her zaman olduğu gibi kendisine has esprili yaklaşımıyla golf sporuna ilgisiyle bilinen Kaya Çilingiroğlu’na göndermede bulunarak, fotoğrafın altına; “Bir Kaya Çilingiroğlu değilim tabi” notunu düştü.

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