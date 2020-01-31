İrem Derici’den ‘Melek’ açıklaması
Şarkıcı İrem Derici, Kocaeli / Kartepe'de düzenlenen festivalde sahneye çıktı. Derici, “Kalbimin Tek Sahibine” şarkısını seslendirdiği sırada şarkının meleklerle ilgili bölümünde sinkaflı kelimeler kullanmıştı.
MEĞERSE VOKALİSTİNE SÖYLEMİŞ
Konserde söylediği sözler yüzünden tepki gören, Derici, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yanlış anlaşıldığını söyleyen Derici, bu konserde kendisini zor durumda bırakan vokalisti ‘Melek’ için böyle konuştuğunu açıkladı.