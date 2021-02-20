İrem Derici’den o soruya Haydar Dümen’li yanıt

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündem olan İrem Derici takipçileriyle soru cevap yaptı. Yine verdiği yanıtlarla olay olan Derici'ye gelen seks sorusu ise güldürdü.

Bir takipçisi İrem Derici’ye “Seks her yaşta önemli mi?” diye sordu. İrem Derici'nin bu soruya yanıtı ise Haydar Dümen’in fotoğrafını paylaşarak “Hatta kalın aktarıyorum” oldu.

Popçu, “En pahalı estetiğiniz hangisi?” diye sorusunu da şöyle cevapladı: “Göğüslerim tabii ki. 4000 euro’ya yaptırmıştım.”

İrem Derici, daha önce yaptırdığı estetik operasyonla ilgili şöyle demişti: “İşsiz kalırsam göğüslerimi satacağım. Alan olur herhalde. Britney Spears çiğnenmiş sakızını satıyor, onu alan var.”