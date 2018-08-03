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İrem Derici’den radikal karar: Artık mazimi…
İrem Derici’den radikal karar: Artık mazimi…
Şarkıcı İrem Derici, tişörtünün üzerine öğrenci kimlik kartının fotoğrafını bastırmış ve bu tercihiyle haber olmuştu.
Magazin 3 Ağustos 2018 - 08:57

Altı yaşında girdiği, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü’nde müzik eğitimi almaya başlayan şarkıcı İrem Derici, gurur duyduğu geçmişini üzerinde taşımak istemiş ve o döneme ait öğrenci kartının fotoğrafını tişörtüne bastırmıştı.

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Bu tercihi sonrasında haber olan İrem Derici, sosyal medya hesabından gazete kupürünü paylaştı ve aldığı radikal kararı da takipçilerine şu sözlerle açıkladı: “Elalemin fotoğraflarıyla bezeli tişörtleri giydik yıllarca, artık kendi mazimi taşıyacağım üzerimde…” Derici, yaptığı bir başka paylaşımda bu defa çocukluk yıllarına ait olan bir fotoğrafın bulunduğu tişörtle sevenlerinin karşısına çıktı.

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