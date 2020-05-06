İrem Derici’den takipçisine dövme yanıtı

Şarkıcı İrem Derici, karantina günlerinde yaptığı paylaşımlarla sürecin nasıl geçtiğine dair bilgiler verirken bir yandan da takipçilerinin yorumlarına tepki gösteriyor. Derici son olarak dövmeleri hakkında yapılan bir yoruma sinirlendi.

Karantina günlerine dair belki de en ilginç paylaşımlara imza atan İrem Derici, bu sürecin kendisinde yarattığı duygusal etkiyi net bir şekilde yazmaktan ve paylaşmaktan çekinmiyor.

Kimi zaman gözleri dolu dolu kamera karşısına geçen Derici, kimi zaman da takipçilerinden gelen rahatsız edici yorumlara verdiği tepkilerle öne çıkıyor.

Başarılı şarkıcı son olarak vücudunda çok sayıda bulunan dövmelerle ilgili olarak kendisine yapılmış: “İrem, dövme yaptırma artık vücudunu kirletme… beni enterese etmez ama güzel durduğunu sandığın şey tamamen iğrenç duruyor” yorumuna yanıt verdi.

Derici takipçisine : “Şu silsilede tek doğru cümleniz, ‘beni enterese etmez’ olmuş” şeklinde seslendi.