İrem Derici’den yaşlandırma isyanı

Geride bıraktığımız yılı sağlık sorunlarıyla boğuşarak geçiren şarkıcı İrem Derici, şimdilerde tüm vaktini kendisine zaman ayırarak ve bol bol aktivitelere katılarak geçiriyor. Aşk hayatıyla ilgili fazlaca konuşmayan Derici, renkli paylaşımlarıyla sosyal medyaya renk katan isimlerden… Gündeme yönelik gelişmeleri takip eden ve bunlarla ilgili yorumlar yapmaktan geri durmayan Derici, sosyal medyayı etkisi altına alan ‘yaşlandırma programı’ hakkında Darülaceze benzetmesi yaptı.



