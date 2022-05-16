İrem Derici’nin annesi davayı tatildeyken öğrenmiş

Şarkıcı İrem Derici'nin babası Hulusi Derici'nin, 21 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Selma Derici'ye açtığı boşanma davasına devam edildi.

Hayati ARIGAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Şarkıcı İrem Derici’nin babası, reklamcı Hulusi Derici, 21 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Selma Derici’ye kadınlık görevini yerine getirmediği ve sözlü şiddet uyguladığı iddiasıyla 1 milyon TL tazminat isteyerek boşanma davası açtı.

“EKONOMİK KRİZ”

Mahkemeye sunulan dilekçede 2019’da Hulusi Derici’nin şirketinde ekonomik kriz çıktığı belirtildi.

Dilekçede, “Hulusi Derici, bu krizin önüne geçmek için eşinden yardım istemiştir. Eşiyle Hulusi Derici arasında sözleşme imzalanmıştır. Selma Derici sözleşme adı altında kendisine devredilen Bodrum’daki evin kendisine ait olduğunu ve Hulusi Derici’ye iade etmeyeceğini dile getirmiştir” denildi.

Hulusi Derici 500 bin TL maddi, 500 bin TL manevi tazminat ile iki çocuğun velayetini talep etti.

Derici aynı zamanda çocukları için 10 bin lira nafaka, Bodrum’daki 3 taşınmaz ile Zekeriyaköy’deki 2 taşınmaza tedbir konulmasını istedi.

GİZLİ GÖRÜLDÜ

İstanbul Aile Mahkemesi’nde önceki gün gizli görülen duruşmaya Selma Derici avukatı Sema Kılıç ile katıldı. Duruşmada tarafların ikişer tanığı dinlendi.

Selma Derici duruşma çıkışı davanın gizli görülmesi nedeniyle konuşmazken, kendisine açılan boşanma davasından Bodrum’da tatildeyken haberdar olduğu öğrenildi.

İlginizi Çekebilir İrem Derici'nin konserinde kavga! Ortalık karıştı

İlginizi Çekebilir İrem Derici, ihaneti kabul etmeyen Cem Belevi'nin ses kayıtlarını anlattı