İrem Derici’nin gözleri doldu

Şarkıcı İrem Derici, dün akşam milyonlarca insan gibi evinin balkonuna çıktı ve saat 21.00'ı gösterdiğinde büyük bir heyecanla 'İstiklal Marşı'nı okudu. Derici, o anların sonrasında yaptığı paylaşımda gözlerinin dolmasına engel olamadı.

Uzun zamandır ev karantinasında olan ve bu süreçte yaşadığı duygusal geçişleri de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gösteren şarkıcı İrem Derici, dün akşam yaptığı paylaşımlarla duygusal yönünü ortaya koydu.

Milyonlarca insanla birlikte evinin balkonuna çıkarak İstiklal Marşını okuyan ve 23 Nisan coşkusunu yaşayan İrem Derici, sonrasında çektiği videoda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Konuşması sırasında gözleri dolu dolu olan Derici, karantina süreci içerisinde sadece iki kez böylesine duygusallaştığını söyledi. Doğum gününü her zaman sahnede kutladığını söyleyen başarılı şarkıcı karantina süreci içerisinde yaşadığı o anların kendisine hissettirdiklerini takipçileriyle paylaştı.