İrem Derici’nin klibi çalıntı mı?

İrem Derici’nin geçtiğimiz hafta çıkan 'Sabıka Kaydı' adını verdiği albümünün ilk çıkış şarkısı 'Ben Tek Siz Hepiniz'e Murat Joker’in çektiği klip, ünlü sanatçı Juanes’ in Pa Dentro şarkısının klibinin kopyası çıktığı iddia edildi. Çıkan bu iddiaları Derici, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak açıkladı.

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Müzik sektöründe yine çalıntı polemiği! İrem Derici'nin Ben Tek Siz Hepiniz şarkısına Murat Joker'in çektiği klip, ünlü sanatçı Juanes'in Pa Dentro şarkısının klibinin kopyası çıktı. Müzik sektöründe, Joker'in Derici'yi zor duruma düşürdüğü konuşulurken, Derici de sosyal medya hesabından bir paylaşımla klibinin yönetmenini hedef aldı.



Ama eksik bilgi var aşkım, Rita Ora'nın klibinden de birebir sahne var, niye kadıncağızın hakkını yediniz :( “Sahte, küçük, mükemmel dünyasında herkes” derken tam olarak kastettiğimiz de buydu. Bak öyle özenirsen olamayacağın insanlara sonuç bu olur: yan sanayi… Hiciv her yola gider, ne Joker ne Papaz kandırabilir bir Sinoplu'yu. Çok da şaapmamak lazım, öykünmemek lazım işte yabancıların kliplerine, kıyınca paraya aynısı oluyormuş bak. Az saçalım, savuralım ;) Öpücükler ve mutlu hafta sonları benden!