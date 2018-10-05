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İrem Derici’nin makyajsız görüntüsü sosyal medyayı karıştırdı
Şarkıcı İrem Derici, sosyal medya sayfasından makyaj yaptığı bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Derici'nin makyajsız halini görenler şaşkına döndü.
Magazin 5 Ekim 2018 - 15:42

31 yaşındaki şarkıcı İrem Derici, Instagram hesabından makyaj yaptığı anların videosunu sevenleriyle paylaştı. Videonun başında makyajsız haliyle kamera karşısına geçen İrem Derici, adım adım makyaj yaptığı anları kayda aldı. Şarkıcı paylaşımının devamında ise, makyaj yaptıktan sonraki halini gözler önüne serdi.

YORUMLARA KAPATTI

İrem Derici makyaj videosu ve fotoğraflarını yorumlara kapalı olarak paylaştı.

TAKİPÇİLERİ TANIMAKTA ZORLANDI

İrem Derici’nin makyajsız hali bazı takipçileri tarafından tanınmadı.

MAKYAJ YAPMAK YASAKLANMALI

İrem Derici’nin paylaşımını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi videoya, “Makyaj yapmak gerçekten yasaklanmalı. Öncesiyle sonrası arasında dünyalar kadar fark var.” yorumunu yaptı. Bir başka takipçisi ise İrem Derici’ye, “Ne kadar şekilci insanlarsınız kadın açık yüreklilikle makyajsız halini zaten paylaşmış. Ne diye eleştiriyorsunuz hala” yorumunu yaptı.

Son güncelleme: 15:43 - 05.10.2018

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