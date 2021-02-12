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İrem Derici’nin sahilde maskesiz ve sosyal mesafesiz pikniği…

Caddebostan Sahili'nde arkadaşlarıyla maskesiz sosyal mesafesiz piknik yapan Şarkıcı İrem Derici, "Şikâyet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikayet edin" dedi.

Güncellenme: 14:44, 12/02/2021
Haberler Magazin

Caddebostan Sahili’nde önceki gün piknik yapanlar arasında Şarkıcı İrem Derici ve 6 arkadaşı da vardı. Sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayan grubun rahat tavırları dikkat çekti. Derici kendisine soru soran muhabire de ilginç cevaplar verdi.

FOTO: DHA

“Corona virüsünü geçirdim. Antikorluyum” diyen Derici, “Şu an burada bir sürü insan var. Bir tek biz yokuz. Ben antikorluyum ve bu arkadaşların hepsi oyuncu olduğu için her hafta test yapıyor” dedi. İrem Derici, “Siz bir yasak bir şikâyet görüyorsanız. En yakında bir bakanlık arayın. Onlar çözsün. Size kalmadı. Şikâyet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikayet edin” ifadelerini kullandı. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:14:27,