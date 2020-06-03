İrem Derici’nin sahneleri özledim paylaşımına çok sayıda yorum geldi

Karantina günlerinde yaptığı birbirinden ilginç paylaşımlarla ruh halini gözler önüne seren şarkıcı İrem Derici, bu defa da sahne özlemini dile getiren satırlar paylaştı. Derici, paylaşımın altına yapılan yoruma verdiği yanıtla güldürdü.

Pek çok ünlü isim gibi corona virüsü günlerini evinde geçiren İrem Derici, gerek yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla ve gerekse katıldığı canlı yayınlardaki açıklamalarıyla kendisinden söz ettirmeye devam ediyor.

Bu süreç içerisinde bir magazin programı sunucuları ile de polemik yaşayan ve onları mahkemeye veren İrem Derici bu defa özlemini dile getiren bir paylaşımla sevenlerinin karşısına çıktı.

Verdiği konserler sırasında çekilmiş fotoğraflarından oluşturduğu bir kolajı, Instagram hesabından paylaşan Derici, bu kareleri “ait olduğum yeri çok özledim” yazan bir notla paylaştı.

İrem Derici’nin bu karesinin altına bir takipçisi “Ben en çok mikrofonu donuna sıkıştırıp göbek atmanı özledim” yazınca şarkıcıdan yanıt gecikmedi…

Takipçilerinin yorumlarını yanıtsız bırakmayan Derici, bu yoruma yaptırdığı göğüs büyütme operasyonuna göndermede bulunarak “Operasyondan sonra başka yerlere de sıkıştırır oldum, hakkımı yeme ahahaha (YİMEDİM)” yanıtını verdi.