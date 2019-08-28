İrem Derici’nin sapığına istenen ceza belli oldu!

Bu duruma tepki gösteren ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından can güvenliğinin olmadığını dile getirmişti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da şahsın serbest bırakılmasına tepki göstermişti.

SAVCILIK İDDİANAME DÜZENLEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Savcılığı Derici'yi taciz ettiği iddia edilen Erol K., hakkında jet hızıyla iddianame düzenledi. İddianamede, Derici'nin ses sanatçısı olduğu, Erol K.'nın ise ünlü şarkıcının hayranı olduğu belirtildi.

EVİNE GİDEREK “AŞIĞIM” DEDİ

Erol K.'nın Derici'ye 3 Haziran'dan 6 Ağustos'a kadar gönderdiği mesajlarda, “Günaydın aşkım, seni seviyorum, iyi geceler aşkım” şeklinde birçok mesaj atarak tacizde bulunduğu, 22 Ağustos'ta ise Derici'nin evine gittiği, evde çalışan kadına, “İrem hanıma aşığım” dediği kaydedildi.

İddianamede Erol K.'nın 26 Ağustos'ta ünlü şarkıcının evine bir kez daha gittiği ve zili çalarak müştekiye ismiyle hitap ettiği belirtildi, bu durum üzerine Derici'nin şahıstan şikâyetçi olduğu belirtildi.

DEFALARCA AYNI SUÇU İŞLEDİ

İddianamede, Erol K.'nın Derici'ye yönelik aynı suçu işleme icrası kapsamında değişik zamanlarda mesaj atarak ve evine giderek müştekiye aşık olduğunu ve müştekiyi sevdiğini belirterek cinsel tacizde bulunduğunun anlaşıldığı vurgulandı.

İddianamede Erol K.'nın “cinsel taciz” suçundan 6 aydan 2 yola kadar hapisle cezalandırılması istendi.