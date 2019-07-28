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İrem Derici’ye hiçbir taksi durmadı
İrem Derici’ye hiçbir taksi durmadı
Şarkıcı İrem Derici, büyük bir keyifli izlediği Sibel Can konseri sonrasında eve dönmek için taksi durdurmak istedi ancak bunda başarılı olamadı.
Magazin 28 Temmuz 2019 - 10:00

Sosyal medya hesabından birbirinden eğlenceli fotoğraf ve videolar paylaşan İrem Derici, aynı zamanda kendisini ti ye aldığı içerikler paylaşmaktan da geri durmuyor. Geride bıraktığımız akşam Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sahne alan Sibel Can’ı izlemeye giden Derici, gecenin ilerleyen saatlerinde eve dönmek için taksi çevirmek istedi. Bu talebini ilginç hareketler yaparak gösteren İrem Derici, belki de bu yüzden hiçbir taksiyi durdurmayı başaramadı. Şarkıcı o anların videosunu; “Sus ya! Kimse durmadı, eve yürüdüm. 27 litre terledim. Teşekkürler” notuyla paylaştı.

 

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