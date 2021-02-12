İrem Derici’ye salgın cezası

Caddebostan Sahili'nde önceki gün piknik yapanlar arasında şarkıcı İrem Derici ve 6 arkadaşı da vardı.

Sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayan grubun rahat tavırları dikkat çekmişti.

PARA CEZASI KESİLDİ

Kadıköy Kaymakamlığı, İrem Derici’ye toplamda 4 bin 369 TL idari yaptırım cezası uygulandığını açıkladı.

Kaymakamlığın konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

* Bazı basın yayın organlarında şarkıcı İrem Derici ve arkadaşlarının Covid-19 tedbirlerinden olan sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ederek sahilde piknik yaptıklarına ilişkin haberler yer almıştır.

* Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan araştırmalarda paylaşıma konu olan ve içeriği itibariyle Covid-19’la mücadele kapsamında alınan tedbirlere aykırılık teşkil eden bu görüntülerin 10.02.2021 günü saat 18:30 sıralarında Caddebostan Sahili’nde çekildiği tespit edilmiştir.

* Yapılan tespitler çerçevesinde Kaymakamlığımızca yasak ihlalinde bulunan İrem Derici’ye toplamda 4.369TL idari yaptırım cezası uygulanmıştır. Diğer şahısların kimlik tespit çalışmaları devam etmektedir.