İrem Derici’ye şarkıcılığı bıraksın diye para gönderdiler

İrem Derici, "10 milyon liram olsa müziği bırakırım" demiş, takipçilerle banka hesap numarasını paylaşmıştı. Derici'ye birçok kişinin şarkıcılığı bırakması için para yolladığı öğrenildi.

Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın Mücbir Sebepler isimli Instagram programına katılan İrem Derici’ye “10 milyon liram olsa müziği bırakırım” sözleri hatırlatıldı. Derici, bu hatırlatma üzerine “Valla bırakırım. Hatta IBAN vereyim, o parayı yollasınlar müziği bırakayım” yanıtını verdi.

HESABINA PARA YAĞDI

Sosyal medyada IBAN numarasını paylaşan İrem Derici’ye birçok kişi sözünü tutması için para göndermeye başladı. Hesabına para gelmesi üzerine şaşkınlık yaşayan Derici, “Telefonum kilitlendi, para yağıyor. Bu kadar mı yük oldum?” dedi.



Şarkıcılığı bırakma niyeti olmadığını ve şaka yaptığını ifade eden Derici, hesabına gelen paraları sokak hayvanları yararına bağışlayacağını açıkladı.