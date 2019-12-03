İrem Derici’ye sordular: ‘Kızlara mı ilgi duyuyorsunuz?’

Yaşadığı ciddi rahatsızlıktan sonra uzun bir süre hastanede yoğun bakımda kalan İrem Derici, taburcu olduktan sonra adeta bambaşka biri oldu. Sadece başarılı sahnesiyle değil aynı zamanda yaşadığı aşklarla da gündeme gelen Derici, özel hayatına dair açıklamalarıyla gündeme geliyor. Yaşadığı son ilişkiden sonra kalbini aşka kapatan ve açıklamalarıyla gündem olan İrem Derici, Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularına yanıt verdi. Kendisine yöneltilen birbirinden ilginç sorulara büyük bir rahatlıkla yanıt veren İrem Derici, ‘kadınlardan hoşlandığını ima eden’ sorulara da son derece ilginç yanıtlar verdi. İşte genç şarkıcının dikkat çekecek soru-cevapları:











