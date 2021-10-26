İrem Helvacıoğlu’nun Bircan Bali’ye açtığı davada yeni gelişme!

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, bir TV programında kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü Bircan Bali'ye açtığı 100 bin TL’lik tazminat davasında mahkeme, RTÜK’ten davaya konu görüntüleri istedi.

Hayati ARIGAN

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Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, TV programında bir etkinlikte çekilmiş görüntülerini değerlendirirken kendisine ‘Yeni yetme’, ‘Ne oldum delisi’ diyen Bircan Bali'ye tazminat davası açmıştı.

“KRALINI DOĞRADIK”

Helvacıoğlu’nun dizi setinde herkese kötü davrandığını iddia eden Bali, “Bittin kızım sen!”, “Biz en kralını bile doğradık” dediğinin ileri sürüldüğü dava dilekçesinde Helvacıoğlu, ‘sistematik yıpratma’ politikası nedeniyle ikiliye 20 bin TL maddi, 80 bin TL manevi tazminat istemişti.

RTÜK'TEN GÖRÜNTÜLER BEKLENİYOR

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada mahkeme, görüntüleri RTÜK'ten istedi. Mahkeme aynı zamanda RTÜK'ten gelecek görüntülerin bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.