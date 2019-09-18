İrem Kahyaoğlu kimdir? İrem Kahyaoğlu nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür isimli komedi programında rol alan İrem Kahyaoğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… İrem Kahyaoğlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…
İREM KAHYAOĞLU KİMDİR?
İrem Kahyaoğlu, 17 Ekim 1980 tarihinde Kocaeli’de dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezundur.
İlk oyunculuk deneyimini 2004 yılında yayınlanan Aliye dizisi ile yaşayan İrem Kahyaoğlu, Karadayı, Aşk Yalanı Sever, Aynı Çatı Altında, Kiralık Aşk, Yıldızlar Şahidim, Şeytan Tüyü, Yasak Elma, Gülperi gibi projelerde rol almıştır.
Şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Güldür Güldür Show’da yer alan İrem Kahyaoğlu, 1.66 metre boyunda, 56 kilo ve Terazi burcudur.
İrem Kahyaoğlu’nun rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Güldür Güldür (TV Dizisi)
2018 – Gülperi (Ajda) (TV Dizisi)
2018 – Yasak Elma (Şengül) (TV Dizisi)
2017 – Yıldızlar Şahidim (Mebruke) (TV Dizisi)
2016-2017 – Aşk Yalanı Sever (TV Dizisi)
2015 – Şeytan Tüyü (Sinema Filmi)
2012-2013 – Karadayı (Suna) (TV Dizisi)
2006 – Aynı Çatı Altında (TV Dizisi)
2004 – Aliye (TV Dizisi)