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İrem Kahyaoğlu kimdir, kaç yaşındadır?
İrem Kahyaoğlu kimdir, kaç yaşındadır?
Yasak Elma dizisinde Şengül Doğan karakterini canlandıran İrem Kahyaoğlu daha önce farklı dizi ve filmde rol almıştır. Peki İrem Kahyaoğlu kimdir, kaç yaşındadır? İşte detaylar...
Magazin 3 Eylül 2019 - 23:05

İrem Kahyaoğlu 26 Kasım 1980 yılında İzmit'te doğmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Bölümünde okumuştur. Tiyatro oyunculuğunda ilerleyen İrem Kahyaoğlu, ilk defa Aliye Dizisi ile ekranlara çıkmıştır.

İrem Kahyaoğlu’nun Oynadığı Diziler:

Yasak Elma / Şengül / 2018
Yıldızlar Şahidim / Mebruke / 2017
Aşk Yalanı Sever / 2016-2017
Karadayı / Suna / 2012-2013
Aynı Çatı Altında / 2006
Aliye / 2004

İrem Kahyaoğlu’nun Oynadığı Filmler:

Şeytan Tüyü / 2015