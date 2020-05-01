İrem Kanan kimdir? İrem Kanan’ın mesleği nedir?

İrem Kanan ismi son günlerde sıkça konuşulmaya başlandı. Survivor yarışmasında görmeye alışık olduğumuz İrem Kanan, Acun Ilıcalı ile birlikte zaman zaman yarışmacılar ile spor karşılaşmalarında mücadele ediyor. Peki İrem Kanan kimdir, kaç yaşındadır?

İrem Kanan kimdir? sorusu son zamanlarda internette sıkça gündeme geldi. Acun Medya Prodüksiyon şirketinde görev alan İrem Kanan, Acun Ilıcalı’nın uzun yıllardır hem iş hem de normal hayattaki yakın arkadaşı olarak tanınıyor.

İREM KANAN KİMDİR?

Asıl adı Ahmet İrem Kanan’dır. Acun Medya Prodüksiyon ve Reklam şirketinde Acun Ilıcalı dışındaki iki yönetim kurulu üyesinden biridir. İrem Kanan, Survivor yarışma programında Acun Ilıcalı ile birlikte futbol, voleybol, ayak tenisi gibi çeşitli müsabakalara katılmıştır. İrem Kanan’ın hayatı hakkında internette fazla bir bilgi bulunmamaktadır.