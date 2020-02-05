İrem Sak babasıyla alışverişe çıktı

Oyuncu İrem Sak, babası Şemsettin Sak ile birlikte önceki gün bir alışveriş merkezinde bulunan erkek giyim mağazasında objektiflere yansıdı. Mağazada alışveriş yapan Irem Sak babasını basın mensuplarından uzak tutmaya çalıştı.

“Ünlü bir oyuncunun babası olmak nasıl bir duygu?” sorusuna yanıt veren baba Şemsettin Sak “Tabii güzel bir duygu sevilen bir oyuncunun babası olmak çok iyi bir şey” dedi. O sırada gazetecilerin sorularından babasını kaçırmakla uğraşan İrem Sak ise sorulan sorulara yanıt vermek istemedi.