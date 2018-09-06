İrem Sak, gizemli sevgilisine göndermede bulundu

Oyuncu İrem Sak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinin farklı yorumlar yapmasına neden oldu.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Son olarak Güldür Güldür Show adlı programda izlediğimiz güzel oyuncu İrem Sak, sadece başarılı oyunculuğuyla değil güzelliğiyle de göz dolduruyor. Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu İrem Sak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla akıllarda soru işareti oluşmasına neden oldu.

İREM SAK “BENİ HALA SEVECEK MİSİN?”

Oyuncu İrem Sak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma İngilizce olarak, “Güzel ve 24 yaşında değil iken beni hala sevebilecek misin?” notunu yazdı. Sak’ın bu notu takipçileri tarafından ‘İrem Sak’tan sevgilisine mesaj var’ şeklinde yorumlandı.

