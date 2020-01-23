İrem Sak hayatına girecek insanı tanımladı

Güzel oyuncu İrem Sak, önceki gün Etiler Akmerkez’de makyajsız haliyle görüntülendi. Bir spor mağazasından alışveriş yapan oyuncu, kendisini görüntüleyen muhabirlere açıklamalar yaptı.

Bir süredir çalışmalar içinde olduğunu belirten Sak, “Sinema projesi olabilir, üzerinde çalışmalar yapıyoruz” dedi. Makyajsız haliyle biraz çekingen davranan oyuncu, “Ne yapayım haliyle böyle görüntülenmek istemiyorum. Makyaj yapmadan çıkmak benim suçum” dedi.

Aşk hayatında uzun süredir durgun olan Sak, birlikte olmak istediği insan profilini anlattı. Sak, “Hayatıma girecek kişi, insan olsun, dünya vatandaşı olsun yeter. Daha doğrusu nefes alsın yeter. Tek kriterim nefes alması. Sevgiliye muhtaç değilim. Kendimle gerçekten çok güzel vakit geçiriyorum. Ben kendi kendimi mutlu edebiliyorum. Beni benden daha çok mutlu edebilecek biri olursa olur” şeklinde konuştu.