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İrem Sak’a film çektiren karantina!
İrem Sak’a film çektiren karantina!
Corona virüsü salgını nedeniyle evinden dışarıya çıkmayan oyuncu İrem Sak, sosyal medya hesabından esprili bir paylaşımda bulundu. Sak, sıkıntıdan evinde kısa film çekti.
Magazin 22 Mart 2020 - 12:26

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve özellikle yaptığı esprili paylaşımlarla gündeme gelmeyi başaran İrem Sak, aynı zamanda güzelliğiyle de göz dolduruyor.

Zaman zaman yaptığı bu tarz paylaşımlarla erkek hayranlarını heyecanlandıran Sak, bu defa çok daha farklı bir paylaşım ile takipçilerinin karşısına çıktı.

Uzun bir süredir corona virüsü nedeniyle evinde vakit geçiren Sak, evindeki oyuncaklarla bir kısa film çekti ve bunu da Instagram hesabından paylaştı.

 

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