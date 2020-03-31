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İrem Sak’ın karantinadaki büyük değişimi
İrem Sak’ın karantinadaki büyük değişimi
Sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımlarla büyük beğeni kazanan oyuncu İrem Sak, bu defa uzun süredir devam eden karantina günlerine gönderme yaptığı bir paylaşıma imza attı.
Magazin 31 Mart 2020 - 08:04

Hemen herkes corona virüsü tehlikesi nedeniyle evine kapandığından bu yana sosyal medya ekşi mayalı ekmek görüntüleriyle dolup taşmaya başladı. İlk defa mutfağa giren ünlü isimlerin bile poğaça ve börek tarifi vermeye başladığı bir ortamda kilo almak da kaçınılmaz oluyor.

Bu konuda paylaşımda bulunan isimlerden biri de İrem Sak oldu. Karantina sürecine gönderme yapan Sak, eski tarihli bir fotoğrafını paylaştı ve yaşanan bu tecrit süreci daha da uzun sürerse kendisinde olacak muhtemel değişiklikleri sıraladı.

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