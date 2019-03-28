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İrem Sak’ın ‘Şeytan’la imtihanı
İrem Sak’ın ‘Şeytan’la imtihanı
Oyuncu İrem Sak, esprili sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Magazin 28 Mart 2019 - 07:20

Bir süredir yeni bir projede görmediğimiz oyuncu İrem Sak, şimdilerde ev taşıma telaşı yaşıyor. Yaşadığı yerden taşınan Sak, bu sırada sosyal medya hesabından bu süreçle ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Güzel oyuncu geride bıraktığımız gün instagramın hikaye kısmından yaptığı paylaşımda büyük bir heykel üzerinden esprili göndermelerde bulundu. Devasa boynuzları olan bir şeytan kafası heykelini takipçilerine gösteren Sak, çok yer tutan bu heykeli yeni evine götürüp götürmemesi gerektiğini takipçilerine sorarken bir yandan da bol bol espri yaptı.

 

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