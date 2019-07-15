İrem Sak’tan S-400 leri unutturan paylaşım

Uzun bir süredir ekranlarda görmediğimiz İrem Sak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kendisinden söz ettirmeye devam ediyor. Bundan birkaç hafta önce yaptığı mayolu paylaşımla büyük beğeni toplayan güzel oyuncu, kendisine yapılan olumlu yorumları beğenmiş olacak ki sosyal medya hesabından benzer kareler paylaşmaya devam ediyor.

TWITTER’DA TT OLDU

Sak’ın instagram hesabından paylaştığı tatil fotoğrafı öylesine dikkat çekti ki kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Hatta bir ara bu kare Twitter’da en çok konuşulanlar arasında ilk sıraya yükseldi ve Trend Topic oldu. Sak’ın böylesine sıcak bir ülke gündeminde ilk sıraya oturmasını eleştiren yorumcular ‘S-400’ füzelerine gönderme yaparak ‘Onlar bile İrem Sak’ın yanında sönük kaldı’ şeklinde yorumlarda bulundu. Güzel oyuncunun büyük ilgi gören karesine yorum yapanlar arasına, meslektaşları Gülse Birsel ve Bartu Küçükçağlayan da girdi.