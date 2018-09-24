İrem’den dikkat çeken kürk açıklaması

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Son zamanlarda yoğun bir konser maratonu içerisinde olan şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabını da boş bırakmıyor. Sürekli olarak renkli ve keyifli paylaşımlarda bulunan Derici’nin yaptığı son paylaşım yine böyle renkli oldu. Üzerinde bir kürkle ütü yaparken görülen Derici, bu ilginç paylaşımın altına şu satırları yazdı: “Sahneme de çıkarım, ütümü de yaparım, GAZA GELDİM, TUTMAYIN KÜÇÜK ENİŞTEYİ… Aaa bak şimdi zivzivlenen çıkar illa, kürk gerçek miaaaa diye… DEĞİL. Öptüm ben çekime gidiyorum! Ay ütü masam aşırı çirkin”