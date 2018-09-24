Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
İrem’den dikkat çeken kürk açıklaması
İrem’den dikkat çeken kürk açıklaması
Şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki çekmemek adına baştan uyardı.
Magazin 24 Eylül 2018 - 14:30

Son zamanlarda yoğun bir konser maratonu içerisinde olan şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabını da boş bırakmıyor. Sürekli olarak renkli ve keyifli paylaşımlarda bulunan Derici’nin yaptığı son paylaşım yine böyle renkli oldu. Üzerinde bir kürkle ütü yaparken görülen Derici, bu ilginç paylaşımın altına şu satırları yazdı: “Sahneme de çıkarım, ütümü de yaparım, GAZA GELDİM, TUTMAYIN KÜÇÜK ENİŞTEYİ… Aaa bak şimdi zivzivlenen çıkar illa, kürk gerçek miaaaa diye… DEĞİL. Öptüm ben çekime gidiyorum! Ay ütü masam aşırı çirkin”

İLGİLİ HABERİrem Derici: Çok güzelim

6662’ye SOZCU yaz gönder, reklamsız sözcü plus’a anında abone ol. (Türkiye'den)
Etiketler