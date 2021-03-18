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İrfan Can Kahveci ve Gözde Doyran’ın düğününden kareler

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci ile bir süredir birlikte olduğu Gözde Doyran dünyaevine girdi.

Güncellenme: 12:23, 18/03/2021
Hayat HaberleriMagazin
İrfan Can Kahveci ve Gözde Doyran’ın düğününden kareler

Beşiktaş’ta bir otelde gerçekleşen nikâhta, çiftin şahitliklerini Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve iş insanı Ethem Sancak yaptı.

Nikâh törenine çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki, teknik direktör Erol Bulut ile futbolcular katıldı.

Çift nikâh fotoğraflarının bazılarını sosyal medyadan da yayınladı.

İşte çiftin mutlu gününden kareler…



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Yayınlanma Tarihi:12:19,