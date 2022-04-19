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İrfan Can Kahveci ve Gözde Kahveci’nin bebek heyecanı

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci ve eşi Gözde Kahveci, ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

Yayınlanma: 09:16 - 19 Nisan 2022 Güncellenme:
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İrfan Can Kahveci ve Gözde Kahveci’nin bebek heyecanı

2021’in mart ayında evlenen İrfan Can Kahveci ile Gözde Kahveci, yılın son günlerinde sevenlerine müjdeli haberi vererek bebek beklediklerini duyurmuştu.

Futbolcu, eşinin paylaştığı fotoğrafın altına “Oğlumuzla beraber geçireceğimiz günler için çok heyecanlıyım” yazarak bebeğin cinsiyetini açıklamıştı.

“ÖZEL BİRİNİ BEKLERKEN”

Doğum için gün sayan Gözde ve İrfan Can Kahveci, geçen gün özel bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

Her ikisi de çekimin ardından o kareleri Instagram’da “Özel birini beklerken” notuyla yayınladı.

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