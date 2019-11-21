Irina Shayk, aynı gün üst üste gizemli bir adamla görüntülendi

Dünyaca ünlü model ve Victoria’s Secret meleği Irina Shayk, çarşamba günü hem gündüz hem de gece aynı erkekle görüntülendi. Önce New York sokaklarında yürürken görülen Shayk, akşam da yanındaki gizemli erkekle Mercer Hotel’den çıkarken magazin basınına yakalandı.

Yüksek bel gri bir jean, siyah bir tişört ve kot montunu kırmızı bağcıklı botlarla kombinleyen Shayk, karanlık olmasına rağmen, tanınmamak için taktığı güneş gözlükleriyle dikkat çekti.

Yaklaşık beş ay önce kızının babası ünlü oyuncu Bradley Cooper’dan ayrılan ünlü modelin yakınları, Irina’nın hayatında kimse olmadığı, bir süre kimseyle birlikte olmak istemediği ve sadece kızıyla ilgilenmek istediği söylenmişti.

Bunun üzerine gizemli erkekle görüntülenen Shayk ‘Hayatında biri mi var’ sorularının da hedefinde yer aldı. İsmi açıklanmayan kişi hakkında şu an hiçbir bilgi yok…

