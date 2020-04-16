Irina Shayk’ın gençliği görenleri şaşırtıyor

Ünlü isimler, corona virüsü salgını nedeniyle ve kapanınca, sosyal medya hesapları da eski fotoğraflarıyla doldu. Irina Shayk, son yaptığı paylaşımla görenleri şaşırttı.

Rus model Irina Shayk, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

Shayk, 14 yaşındayken süs havuzunun önünde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşınca görenler gözlerine inanamadı.

14 yaşından bu yana geçirdiği değişimi görenler, fotoğrafı beğeni yağmuruna tuttu.

Irina Shayk, 1986 yılında Rusya’da dünyaya geldi. Eğitim hayatının ardından modelliğe merak sararak kariyerini bu yönde çizmeye karar verdi. Shayk’ın kariyerinde zirveye çıkması ise, 2004’te Chelyabinks’ten Moskova’ya yaptığı bir yolculukta oldu. Miss Chelyabinsk tacını kazanan Shayk’ın bu başarısı kariyerini uluslararası platforma taşımış oldu.

RUSYA’NIN EN SEKSİ KADINI

Rusya’nın en seksi 50 kadını arasında birinciliğe yükselen model, uluslararası en iyi model unvanının da sahibi.

Shayk, 2010 ve 2015 yılları arasında Cristiano Ronaldo ile birlikteydi.