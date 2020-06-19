Irmak Atuk Güneş’in sakladığı eşi ünlü müteahit Metin Güneş çıktı

Bir dönemin ünlü modellerinden Irmak Atuk, son olarak özel bir televizyon kanalında sunuculuk yaparkan bir anda ortadan kaybolmayı tercih etmişti. Atuk'un bu kararının arkasında eşinin olduğu da uzunca bir süre konuşulmuştu.

Bu yılın şubat ayında annesi Sevim Atuk’la birlikte Umre’ye giden ve buradan kareler paylaşan Irmak Atuk hakkında pek çok haber yapılmış bu haberlerde dikkat çeken detaysa Atuk’un bu umre ziyaretine aynı zamanda evliliğinin birinci yılını doldurduğu müteahhit Metin Güneş’i de götürdüğü yazılıp çizilmişti.

Çıkan haberler sonrasında ünlü modelin sessiz sedasız bir şekilde dünya evine girdiği ortaya çıkmıştı. Bir çok insanın düğününü an ve an paylaştığı ve gazetelerde haber olduğu magazin dünyasında Irmak Atuk Güneş’in evlendiğine dair hiç bir haber yer almadı. Sadece Irmak Atuk Güneş’in iş insanı Metin Güneş ile evlendiği yazıldı.

METİN GÜNEŞ’İN ADI ÜNLÜ İSİMLERLE ANILDI

Metin Güneş ismi 1990’lı yıllarda Nostalji Kraliçesi Muazzez Ersoy ile yaşadığı aşk ile gündeme geldi. İş dünyasında ve cemiyet hayatında babacan tavırları ile bilinen Güneş ismi bu sefer 2002 yıllarında Gülben Ergen ile yaşadığı aşk ile yine magazin gündeminde yer aldı.

TARKAN KIZININ DÜĞÜNÜNDE ŞARKI SÖYLEDİ

Hükümete olan yakınlığı ile bilinen Metin Güneş’in magazin dünyası ile son karşılaşması 20 Ekim 2019 yılında moda tasarımcısı olan kızı Gülnur Güneş yaptığı milyonluk düğün ile magazin dünyasında geniş yer aldı. Tarkan’ın müzik hayatında ilk kez bir düğünde sahne aldığı gecede Ebru Gündeş’te sahnede yer alan başka isimlerden biriydi. İş, sanat, siyaset ve spor dünyasından bir ünlü ismin katıldığı düğünde Gülnur Güneş’in nikah şahitliğini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AKP sözcüsü Ömer Çelik ve Kalyon İnşaat’ın patronu Cemal Kalyoncu yapmıştı.

OĞLU ALEYNA TİLKİ İLE BERABERDİ

Ünlü iş adamının adı bu sefer oğlu Kadir Güneş’in popçu Aleyna Tilki ile yaşadığı ask ile gündeme geldi. Kadir Güneş ablası Gülnur Güneş’in düğünde yakınlaştığı Aleyna Tilki ile dans ederken ki fotoğrafları sosyal medyada yer alınca ilk kez ikilinin aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı.