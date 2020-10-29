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Irmak Ünal: 4 gündür corona ile boğuşuyorum
Irmak Ünal: 4 gündür corona ile boğuşuyorum
Cihan Ünal'ın kızı oyuncu Irmak Ünal, sosyal medya hesabından corona virüsüne yakalandığını açıkladı.
Magazin 29 Ekim 2020 - 08:26

Dünya genelinde milyonlarca insana bulaşan corona virüsü, ünlü isimleri de etkiledi. Son olarak Irmak Ünal, Instagram hesabından corona virüsüne yakalandığını duyurdu.

İşte Ünal’ın açıklamalarından satır başları:

* Corona virüsü ile boğuşuyorum son dört gündür. ‘Boğuşuyorum’ diyorum çünkü gerçek bir boğuşma geçirdim. Çok şükür bugün kendimi iyi hissediyorum.

* Bütün yazı çok dikkatli geçirdim, Bodrum’da tam bir izolasyon temposunda yaşadım. Doğru beslenme ile bağışıklık sistemimi güçlü tutmaya çalıştım. Sosyalleştiğim zamanlanda çok dikkatliydim.

* Maalesef okulların açılmasıyla İstanbul’a gelme kararı aldım ve aynı hafta bir arkadaşımdan bu hastalığı yakaladım. Uluslararası uçuş yapan insanların 14 gün karantinada bulunması gerekiyor.

* Ben bu tarz bir hataya kurban gittim. Bunu bilseydim o kişiyle vakit geçirmezdim.

 

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Son güncelleme: 09:10 - 29.10.2020
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