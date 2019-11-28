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Irmak Ünal beş önemli nedeni sıraladı
Irmak Ünal beş önemli nedeni sıraladı
Etkileyici karın kasları ve vaktinin büyük bir kısmını geçirdiği spor salonundan çekilmiş görüntüleriyle dikkat çeken Irmak Ünal, Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularına yanıt verdi.
Magazin 28 Kasım 2019 - 09:35

Usta oyuncu Cihan Ünal’ın kızı Irmak Ünal, sosyal medya hesabından paylaştığı egzersiz görüntüleriyle dikkat çeken bir isim… Yoğun çalışma temposu sonrasında kavuştuğu karın kaslarını sergilemekten büyük mutluluk duyan Irmak, Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin kendisine soru sormasını istedi ve sporla ilgili “Spor yapmak için 5 önemli neden söyler misin?” sorusuna şu yanıtı verdi:

-Sana bahşedilen en güzel emanete, vücuduna çok iyi gelmesi.

-Sana bahşedilen en mucizevi tecrübe olan ruhuna iyi gelmesi.

-Sağlık dışında vücudunun fiziksel olarak gelebileceği en iyi noktalara gelmesine yardımı.

-Hayatını disipline sokmana yardımı.

-Spor yaparken doğru beslenmen gerektiğinden doğru beslenme alışkanlıkları için seni motive etmesi.

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