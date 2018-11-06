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Irmak Ünal kaslarını böyle yapıyor!
Irmak Ünal kaslarını böyle yapıyor!
Oyuncu Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal son dönemlerde spor salonundan yaptığı paylaşımlarla öne çıkıyor.
Magazin 6 Kasım 2018 - 13:47

Geride bıraktığımız yaz aylarına kaslarıyla damga vuran isimlerden oyuncu Irmak Ünal, sosyal medya hesabından spor salonunda çalışma yaptığı anlara dair paylaşımlarda bulunuyor. Vücut geliştiricileri aratmayan vücuduyla geride bıraktığımız yaza damga vuran 41 yaşındaki iki çocuk annesi Irmak Ünal şimdilerde yeniden kendisini spor salonuna attı.

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Kaslı vücudunu koruyabilmek amacıyla sürekli olarak yoğun bir tempoda çalışan Ünal, bu çalışmalarına ait video görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı. Büyük ağırlıkların altına girmekten çekinmeyen Ünal, böylelikle takipçilerine kaslarını ne şartlarda yaptığını da göstermiş oldu.

 

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