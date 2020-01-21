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Irmak Ünal’dan ‘Çocuk oyunları’ tespiti
Irmak Ünal’dan ‘Çocuk oyunları’ tespiti
İki çocuk annesi Irmak Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Çocuk oyunları' konusunda dikkat çekici bir tespitte bulundu.
Magazin 21 Ocak 2020 - 08:10

Usta oyuncu Cihan Ünal’ın kızı olan Irmak Ünal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı spor salonu paylaşımlarıyla çekici bir fiziğe sahip olmanın ne kadar zorlu bir süreç olduğunu gösteriyor. Etkileyici karın kaslarıyla öne çıkan Irmak Ünal çocuklarından kalan zamanda spor çalışmalarını aksatmıyor.

OKULLAR TATİL OLUNCA…

İki çocuk annesi olan Irmak Ünal, okullar yarıyıl tatiline girince ilginç bir tespitte bulundu. Çocuklarıyla birlikte vakit geçirmek adına onlarla oyunlar oynayan Ünal, çocuk oyunları adı altında sunulan şeylerin çok da yeterli olmadığını farketti. Irmak Ünal konuyla ilgili olarak şu satırları paylaştı:

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