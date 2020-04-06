Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Irmak Ünal’dan ‘evde spor’ videosu
Irmak Ünal’dan ‘evde spor’ videosu
Karantina öncesinde vaktinin büyük bir çoğunluğunu spor salonunda geçiren ve buradan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Irmak Ünal, ev karantinasında sporunu aksatmadığını yaptığı paylaşımla ortaya koydu.
Magazin 6 Nisan 2020 - 09:38

Etkileyici karın kasları ve fit vücudu ile magazin dünyasının spor sever isimleri arasında olan Irmak Ünal, karantina öncesi vaktinin büyük bir kısmını geçirdiği spor salonundan uzak kalınca çareyi evde çalışmakta buldu. Fiziğini korumak adına yoğun bir tempoda çalışan Ünal, ev karantinası günlerinde de bu ihtiyacını ayak bileklerini bağladığı ağırlıklarla giderdi.

Yaptığı çalışmaların videolarını Instagram hesabından paylaşan Irmak Ünal, kendisini çekmek konusundaki acemiliğine gönderme yapmayı da ihmal etmedi.

 