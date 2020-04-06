Irmak Ünal’dan ‘evde spor’ videosu

Karantina öncesinde vaktinin büyük bir çoğunluğunu spor salonunda geçiren ve buradan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Irmak Ünal, ev karantinasında sporunu aksatmadığını yaptığı paylaşımla ortaya koydu.

Etkileyici karın kasları ve fit vücudu ile magazin dünyasının spor sever isimleri arasında olan Irmak Ünal, karantina öncesi vaktinin büyük bir kısmını geçirdiği spor salonundan uzak kalınca çareyi evde çalışmakta buldu. Fiziğini korumak adına yoğun bir tempoda çalışan Ünal, ev karantinası günlerinde de bu ihtiyacını ayak bileklerini bağladığı ağırlıklarla giderdi.

Yaptığı çalışmaların videolarını Instagram hesabından paylaşan Irmak Ünal, kendisini çekmek konusundaki acemiliğine gönderme yapmayı da ihmal etmedi.