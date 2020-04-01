Irmak Ünal’dan Survivor açıklaması

Usta oyuncu Cihan Ünal’ın kızı Irmak Ünal, sosyal medya hesabı üzerinden spor salonlarında geçirdiği vakitlere dair paylaşımlarda bulunuyor. Etkileyici karın kaslarını yaptığı paylaşımlarda sergilemekten geri durmayan Ünal, belki de sırf bu görüntüleri yüzünden kendisine yöneltilen Survivor sorusuna dikkat çekici bir yanıt verdi.

Instagram hesabı üzerinden sadece beş tane soruya yanıt vereceğini söyleyen Ünal, kendisine Survivor ile ilgili çok sayıda soru geldiğini söyleyerek içlerinden bir tanesini yanıtladı.

Çocuklarıyla ilgilenemeyeceği için böyle bir şey düşünmediğini söyleyen Irmak Ünal, ayrıca açlığa fazla dayanamayacağını düşündüğünü de ekledi.