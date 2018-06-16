Irmak Ünal’ın baklavaları eridi

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Usta oyuncu Cihan Ünal’ın kızı Irmak Ünal, geçtiğimiz sene 7 senelik eşi Emre Karabacak ile yollarını ayırmıştı. Yaşanan bu olayın ardından Bodrum’da tatil sezonunu açan Irmak Ünal’ın eski halinden eser kalmadığı objektifler yansıdı. Geçtiğimiz yıl karın kaslarıyla plajlarda şov yapan Irmak'ın kilo aldığı ve baklavalarının kaybolduğu gözlendi.

Bu görüntülerin yanı sıra Irmak Ünal, Posta’ya verdiği son röportajında kendisi hakkında hiç bilinmeyen bir itirafta bulunmuş ve “Banyo yapmadan önce kapıyı kilitleyip yarım saat boyunca dans ederim” diyerek şaşırtmıştı.