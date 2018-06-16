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Irmak Ünal’ın baklavaları eridi
Irmak Ünal’ın baklavaları eridi
Irmak Ünal, 2010 yılında evlendiği işadamı Emre Karabacak'tan geçtiğimiz sene sessiz sedasız boşanmıştı. Boşanmanın ardından buhran dolu günleri atlatan Ünal, çocuklarıyla birlikte tatil sezonunu açtı.
Magazin 16 Haziran 2018 - 13:09

Usta oyuncu Cihan Ünal’ın kızı Irmak Ünal, geçtiğimiz sene 7 senelik eşi Emre Karabacak ile yollarını ayırmıştı. Yaşanan bu olayın ardından Bodrum’da tatil sezonunu açan Irmak Ünal’ın eski halinden eser kalmadığı objektifler yansıdı. Geçtiğimiz yıl karın kaslarıyla plajlarda şov yapan Irmak'ın kilo aldığı ve baklavalarının kaybolduğu gözlendi.
irmakunalBu görüntülerin yanı sıra Irmak Ünal, Posta’ya verdiği son röportajında kendisi hakkında hiç bilinmeyen bir itirafta bulunmuş ve “Banyo yapmadan önce kapıyı kilitleyip yarım saat boyunca dans ederim” diyerek şaşırtmıştı.

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