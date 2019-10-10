Irmak Ünal’ın karın kasları yıllara meydan okuyor

Pek çok ünlü ismin yaz aylarında giyeceği bikininin içinde kendisin rahat hissetmek için gittiği spor salonu usta oyuncu Cihan Ünal’ın kızı Irmak için çok daha farklı bir yerde duruyor. Sporu hayatının merkezine oturtan ve sosyal medya hesabından da sürekli olarak yoğun antrenman programıyla ilgili videolar paylaşan Irmak Ünal bunun karşılığını fazlasıyla alıyor.

KARIN KASLARINI SERGİLEDİ

Son birkaç yıldır yoğun bir şekilde sporla ilgilenen ve etkileyici karın kaslarını zaman zaman sergilemekten de geri durmayan Irmak Ünal, instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı son paylaşımda yine benzer bir görüntü ortaya koydu. Paylaştığı hareketli görüntüde kıyafetinin üzerini yukarıya kaldırarak karın kaslarını sergileyen Ünal’ın bu görüntüsü bizi bundan üç yıl önce verdiği benzer bir poza götürdü ve ister istemez bir karşılaştırma yaptık. Her ne kadar yıllar içerisinde Irmak Ünal’ın karın kasları eski sertliğinden biraz uzaklaşmış görünse de çarpıcı görüntüsünü koruduğu ve yıllara meydan okuduğu da bir gerçek.

Irmak Ünal 2016 yılında böyle bir paylaşımda bulunmuştu…