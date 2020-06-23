Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Irmak Ünal’ın yeni imajı herkesi şaşırttı
Irmak Ünal’ın yeni imajı herkesi şaşırttı
Spor salonlarında geçirdiği uzun saatler sonrasında son derece çarpıcı bir fiziğe sahip olan Irmak Ünal, bu defa kasları ile değil sarı saçları ile konuşuldu.
Magazin 23 Haziran 2020 - 08:50

Usta oyuncu Cihan Ünal’ın kızı olan Irmak Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve spor önerileri ile karantina günlerini takipçileri için daha keyifli bir hale getirdi. Kaslarını korumak adına evde kaldığı dönemlerde de sporunu aksatmayan Irmak Ünal, yaptığı paylaşımlarla takipçilerini kendisi hakkında bilgilendirdi.

Ünal, yaptığı son paylaşımda ise sarı saçları ile takipçilerinin karşısına çıktı. ‘Yaz modu’ notunu düştüğü fotoğrafta arabasının içinde çektiği bir selfieyi paylaşan Irmak Ünal, oyuncu arkadaşlarının imajına gösterdiği şaşkınlık tepkilerine teşekkür etti.

Etiketler