İş insanı Nevzat Aydın’dan corona virüsüne karşı büyük yardım

Yemeksepeti'nin kurucusu iş insanı Nevzat Aydın, Sağlık Bakanlığı'na bir milyon TL bağışladıklarını duyurdu.

Corona virüsü salgınına karşı toplumun tüm kesimleri teyakkuza geçti. Bu arada hayırsever iş insanları da maddi manevi desteklerini sunmaya gayret ediyor.

Yemeksepeti’nin kurucusu iş insanı Nevzat Aydın da bu süreçte destek veren isimlerden birisi oldu. Bir tweet atan Aydın, Sağlık Bakanlığı’na bir milyon TL bağışladıklarını duyurdu:

“Yemeksepeti ailesi olarak Corona’ya karşı yürütülen bu savaşta, Sağlık Bakanlığımız bünyesinde çalışan doktor ve personelin ihtiyacı olan ekipmanın temininde kullanılmak üzere 1.000.000 TL bağışladığımızı duyuruyorum. Sonuna kadar yanınızdayız.”