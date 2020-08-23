Isabeli esnekliğini böyle gösterdi

İtalyan kökenli Brezilyalı süper model Isabeli Fontana, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ne kadar esnek bir fiziğe sahip olduğunu gösterdi.

İki çocuk annesi 37 yaşındaki süper model Fontana, sosyal medya hesabından gündelik hayatına dair paylaşımlarda bulunuyor.

Bir milyonu aşkın takipçisi olan Isabeli Fontana, hesabından yaptığı son paylaşımda takipçilerini plajdan selamladı.

Hayatından sporu çıkarmayan ve vakit buldukça da çalışmalarını sürdüren Isabeli, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda esnekliğini sergiledi. Bacaklarını iki yana açan Fontana, fotoğrafına ‘Bu ne esneklik!’ notunu düştü.