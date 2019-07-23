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Isabeli Fontana oğluyla yoga yaptı
Isabeli Fontana oğluyla yoga yaptı
Ünlü model Isabeli Fontana, tatil için gittiği mekanda yoga yapmayı ihmal etmedi üstelik kendisine oğlu eşlik etti.
Magazin 23 Temmuz 2019 - 08:02

Dünyaca ünlü top modellerden 36 yaşındaki Isabeli Fontana yoğun iş maratonu dışında kalan vaktiğini oğullarına ayırıyor. İki çocuk annesi Fontana, aynı zamanda sağlıklı ve zinde kalmak adına yoga yapmayı tercih eden isimlerden… Pek çok zor hareketin de hakkından gelen ünlü model, instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı görüntüler ile birbirinden zor yoga hareketlerini ne kadar başarıyla sergilediğini gösterdi. Üstelik bu hareketlerden bazılarında 12 yaşındaki oğlu Lucas da kendisine eşlik etti.

 

Son güncelleme: 08:09 - 23.07.2019
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